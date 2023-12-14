Директора аварийного спортзала в Крыму допросили спустя три часа после обращения детей к Путину

Юные спортсмены из поселения Солнечная долина записали обращение к российскому президенту и пожаловались на состояние самой главной для них части школы.

Дети не могут спокойно заниматься спортом в зале, который расположен в городском округе Судак Крымского полуострова. Ситуация настолько волновала учеников, что они обратились к Владимиру Путину по недавней прямой линии.

По словам юных спортсменов, пол в помещении школы прогнил, окна выбиты, крыша дает течь, а стены одолела плесень. Заниматься в таких условиях страшно и невозможно.

«Обращаемся к вам с просьбой помочь нам отремонтировать наш спортзал, посодействовать в том, чтобы нас услышали и помогли. Хотим вырасти сильными и здоровыми и быть защитой и опорой для нашей Родины. Желаем победы», — заявили школьники.

Президент ответил, что подготовит указ о выделении средств из федерального бюджета для решения проблемы со спортзалом.

Спустя всего три часа допросили Богдана Гапона, директора кошмарного спортзала. Следователям он сказал, что помещение перешло школе 30 ноября, но ранее было бесхозным. По его словам, ремонт якобы планировался в 2024 году, пишет aif.ru.

Полагают, что дети с приходом холодов не ходили на тренировки, а летом занимались на улице. Состояние зала изучит инициативная группа, после чего даст оценку ситуации и примет решение о дальнейших действиях в отношении владельца.