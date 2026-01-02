Жизненный сценарий для 64-летней жительницы Донецкой области принял неожиданный юридический поворот. Как заявила прокуратура республики, женщина, долгие годы проработавшая директором детского сада в Макеевке, была задержана украинскими силовиками во время визита в Киев.

Целью поездки педагога, как сообщает прокуратура самопровозглашенной ДНР, было оформление пенсии и получение загранпаспорта. Однако такая безобидная процедура обернулась настоящим кошмаром.

Согласно материалам дела, после событий 2014 года педагог продолжила руководить дошкольным учреждением, но уже в новых административных реалиях. В ведомстве акцентируют внимание на ее профессиональной деятельности: внедрение российских федеральных образовательных стандартов, утверждение учебных планов и программ, а также организация знакомства воспитанников с российской историей и традициями. Эта работа стала основой для обвинения.

Служба безопасности Украины подтвердила факт задержания и объявила женщине о подозрении в коллаборационной деятельности по соответствующей статье Уголовного кодекса. В настоящее время она находится под стражей, однако законодательство допускает возможность освобождения под залог.

Этот случай стал очередным примером правовых рисков, с которыми сталкиваются жители неподконтрольных Киеву территорий при пересечении линии разграничения административных юрисдикций.

