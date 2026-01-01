Украинца задержали в аэропорту Варшавы с военной глушилкой

В международном аэропорту Варшавы задержали гражданина Украины со специализированным оборудованием для вмешательства в радиочастотные сигналы, пишет польская газета Rzeczpospolita. Задержанному 23 года.

Подозрения у службы безопасности аэропорта вызвало его длительное и, по мнению наблюдателей, подозрительное поведение. Молодой человек часами просиживал в одном из кафе терминала. При проверке у него было изъято устройство, способное заглушать радиосигналы.

Особую опасность вызывал тот факт, что оборудование работало в частотных диапазонах, которые зарезервированы для систем связи и, что критично, для обеспечения воздушной навигации.

В настоящее время украинец под арестом. Расследование по этому делу ведет прокуратура района Варшава-Охота.

Отмечается, что в ходе допросов задержанный дал противоречивые и запутанные показания. В разных объяснениях он называл себя то украинским военнослужащим, то бизнесменом, проживающим в Канаде.

