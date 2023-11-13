Директора туркомпании приговорили к четырем годам в тюрьме за смерть 10 туристов

Как пишет KP.RU , в прошлом году группа туристов отправилась на Ключевую Сопку. Однако позже стало известно, что все они сорвались вниз и погибли.

В отношении Андрея Степанова, который является директором новосибирской турфирмы ООО «Экстрим Тайм», вынесен приговор. Тринадцатого ноября суд на Камчатке избрал для него меру пресечения. Степанову назначили четыре года лишения свободы «с отбыванием в исправительной колонии общего режима», как сообщает СК.

Уточняется, что во время организации тура на Ключевской вулкан он пренебрег правилами проведения подобных восхождений. Также директор компании привлекал гидов, которые не имели достаточных полномочий для работы на особо сложных маршрутах.

Напомним, больше года назад мы уже писали о том, что отец погибшего на Камчатке альпиниста из Электростали пытался отговорить сына от экспедиции.