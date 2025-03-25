Директору музея из Егорьевска Наталии Артемовой присудили премию Губернатора

В округе поздравили Наталию Артемову с почетной наградой, которую она получила в номинации «Лучший менеджер». Конкурсанты — работники учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области.

Победа Наталии Николаевны была ожидаемой. Она является заслуженным работником культуры РФ и почетным гражданином Егорьевска. Рассказ о ней вошел в книгу «Имя твое… Женщина Подмосковья». Руководить музеем начала 40 лет назад. Под ее главенствованием Егорьевский историко-художественный музей вошел в 30 лучших музеев Европы.

Еще в молодости Наталия устроилась работать смотрителем в музее. С тех пор она открыла в себе любовь к изучению родного края. Она поступила в Государственный историко-архивный институт. Вернувшись в родной Егорьевск, занялась повышением культурно-образовательной жизни города. Так, Наталия Артемова — одна из инициаторов реконструкции бывшего дома купца Никитина.

«Это люди — каждый с искрой Божией», — Наталия Николаевна благодарит коллектив за то, что сотрудники музея готовы оказывать помощь в реализации любого проекта.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

Историко-художественный музей стал визитной карточкой Егорьевска. Организация принимает участие в различных конкурсах. Первым масштабным проектом стала «Феерия света», в рамках которого музей получил грант и смог реализовать современные интерактивные установки. Благодаря еще одному гранту удалось запустить портал «Про Егорьевск». На сайте собраны уникальные рассказы о коллекции музея и знаменитых егорьевцах, сюжеты о знаковых выставках и фильмы, снятые сотрудниками музея в рамках проекта «Общее дело», интерактивная карта Егорьевска в разные столетия и другие интересные разделы. В 2024 году после масштабной реконструкции дома купца Кулакова открыли краеведческий отдел музея.

«Новая экспозиция в открывшемся здании отдела истории Егорьевского музея — пример современного музейного подхода к работе с краеведческой тематикой. В целом пример того, как должен и может сегодня работать муниципальный музей. Новое мультимедийное и познавательное пространство — итог не только комплексной поддержки, региональной и федеральной, но еще и результат активной позиции самого музея, привлекающего грантовые средства, тесно взаимодействующего с местными властями», — привели комментарий министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова на сайте подмосковного Минкульта.

Наталия Артемова не останавливается на достигнутом. Она намерена содействовать в восстановлении фабрики братьев Хлудовых и реализовать другие проекты, значимые для города.