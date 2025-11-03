Диспансеризация в Зарайске охватила почти 18,5 тыс. человек

Каждый житель может пройти обследование, имея при себе медицинский страховой полис. Процедура доступна как в Зарайской городской больнице, так и на рабочих местах.

Для организации диспансеризации в администрацию города была направлена бригада медиков.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко также прошел обследование и подчеркнул важность выявления заболеваний на ранней стадии, что повышает эффективность лечения и снижает затраты.

Процедура включает осмотр терапевта, назначение анализов, проверку зрения, работу сердца и легких. На сегодняшний день обследование прошли почти 18,5 тыс. жителей округа, что свидетельствует о высокой вовлеченности населения.

Власти Зарайска продолжают работу по повышению доступности медицинских услуг и продвижению профилактики заболеваний среди населения.