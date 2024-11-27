Порядка 40 тыс. детей в 2024 году прошли диспансеризацию в школах и детсадах Ленинского округа

В Ленинском городском округе свыше 40 тысяч детей прошли профилактические медицинские осмотры с начала 2024 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках проекта «Школьная медицина» специалисты проводили обследования в образовательных организациях, чтобы сделать процедуру для школьников и воспитанников детских садов более доступной. Таким образом узкие специалисты осмотрели значительную часть ребят.

«Школьная медицина» — пилотный проект, разработанный руководством клинической больницы Ленинского округа в 2021 году. Он позволил приблизить врачей к юным пациентам. Привести несколько медиков в детские сады и школы гораздо удобнее, чем организовать осмотр 40 тысяч ребят в поликлинике. Это частично разгрузило медучреждения и сместило акцент с лечения на профилактику», — рассказали в пресс-службе.

Перечень специалистов, у которых юным жителям необходимо пройти осмотр, зависит от возрастных категорий. В числе узких специалистов, в частности, неврологи, эндокринологи, хирурги, офтальмологи, ортопеды, стоматологи.

«В ноябре мобильные бригады медиков осмотрели старшеклассников образовательного центра "Лидер" в поселке Боброво и посетили врачебную амбулаторию в Молоково. Всего медосмотр прошли 85 подростков. В ходе обследования у ряда ребят были выявлены такие заболевания, как хронический тонзиллит, плоскостопие, миопия, фимоз, ожирение. 46 детей направлены на дообследование», — приводятся в сообщении слова заведующей детской поликлиникой Видновской клинической больницы Валентины Барило.

Диспансеризация проводится на территории муниципалитета для своевременного выявления различных заболеваний, лечение которых более эффективно на ранних стадиях.