Ситуация, когда уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает до критической отметки, а канистры с антифризом под рукой нет, способна вызвать панику даже у опытного водителя. Эксперты zr.ru разобрали, в каких случаях долив воды действительно спасает двигатель, а когда лишь приближает дорогостоящий ремонт.

Современные автомобили оснащают двумя типами расширительных бачков — циркуляционным, где жидкость активно перемещается, и «тупиковым», в котором она практически не движется. От конструкции зависит и то, как именно контролировать уровень. При этом антифриз не исчезает без причины: в турбированных моторах с высокой рабочей температурой вода из его состава испаряется быстрее, тогда как в старых атмосферных агрегатах процесс идет медленнее. Если же уровень падает стремительно, почти наверняка имеет место утечка через радиатор, патрубки, помпу или прокладку головки блока.

В случае негерметичной системы доливать воду не просто можно, а необходимо — это позволит избежать перегрева. Лучше всего использовать дистиллированную воду, но в экстренной ситуации сгодится и чистая водопроводная, главное — не брать ее из сомнительных источников. После устранения течи антифриз все равно придется менять полностью, поэтому временное разбавление водой вреда не нанесет.

Если же уровень опустился до минимума без видимых протечек, речь, скорее всего, идет о естественном испарении. В таком случае допустимо добавить лишь небольшое количество дистиллированной воды, чтобы не нарушить баланс присадок и не спровоцировать образование накипи. Водопроводная вода содержит соли, способные оседать в каналах и забивать систему, а со временем все равно потребуется довести концентрацию антифриза до нормы. Итог один: долив воды — мера временная, и игнорировать причину падения уровня нельзя.