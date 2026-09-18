Диван не виноват: врач назвал настоящую причину боли в шее и пояснице

Диван часто винят в болях в спине и шее, однако корень проблемы не в мягкой мебели как таковой. Что именно делает удобное место источником дискомфорта и почему дорогое кресло не всегда решает вопрос, в комментарии RuNews24.ru объяснил детский травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детской хирургии им. акад. Ю. Ф. Исакова Пироговского Университета Андрей Семенов.

Рабочий день на диване с ноутбуком на коленях эксперт не рекомендует. Причина, по его словам, не в том, что диван якобы портит позвоночник, а в сочетании трех вещей: неудобной опоры, низкого экрана и долгой работы без смены положения. Сначала мебель задает позу: в мягком диване таз проваливается, поясница округляется, до спинки далеко. Само округление спины — нормальное движение, беда начинается, когда мебель удерживает человека в неудобном положении всю работу. Дальше приходится подстраиваться под экран: ноутбук на коленях ниже линии взгляда, и голова наклоняется. Мышцы шеи держат голову статически, утомляются — отсюда напряжение и дискомфорт. Руки добавляют нагрузки: если ноутбук далеко, приходится тянуться, если высоко — поднимать плечи. А время превращает неудобство в проблему: человек перестает замечать, что давно не двигался. Появляются тяжесть в плечах, ноющая шея, дискомфорт в пояснице. Это возможный механизм симптомов, а не диагноз по позе — боль не доказывает, что диск стерся.

О чем говорят исследования. В японской работе с участием 4112 сотрудников 19,3% пожаловались на боль в шее или плечах, мешающую работать, еще 2,1% — на боль, из-за которой пришлось взять больничный. Для поясницы показатели составили 18,3% и 2,2%. Это жалобы за период работы из дома, а не доля людей, заболевших из-за дивана. Использование дивана вместо рабочего кресла повышало шансы боли в шее (отношение шансов 1,89), но для более тяжелой боли и для поясницы значимой связи именно с диваном не нашли. В итальянском исследовании 51 сотрудника после трех месяцев удаленки 41,2% сообщили о боли в пояснице, 23,5% — в шее. Оба опроса фиксируют связи, но не доказывают повреждение дисков. Вывод один: не стоит ждать, пока боль начнет мешать работе.

Что делать. Семенов советует начинать со стола, а не с покупки кресла. Для долгой работы нужны устойчивый стол и стул со спинкой: она поддерживает нижнюю часть спины, стопы стоят на полу, при необходимости — на подставке. Экран и клавиатуру лучше разделить: отдельные клавиатура и мышь позволяют поднять экран, не поднимая руки. Экран стоит поставить на расстоянии вытянутой руки, верх — на уровне глаз, а если хочется податься вперед, увеличить шрифт и убрать блики. Плечи расслаблены, локти рядом с туловищем, предплечья имеют опору, клавиатура подвинута ближе. Перерыв стоит делать до выраженного дискомфорта — каждые полчаса-час ненадолго вставать. Одно положение на весь день искать не нужно: можно немного откинуться, затем сесть иначе, встать и пройтись. Если диван — единственный вариант, выбирайте место устойчивее, подложите подушку за спину, поставьте стопы на опору, расположите устройство прямо перед собой и чаще прерывайтесь.

Эксперт подчеркивает: работать через усиливающуюся боль не стоит. При напряжении нужно сменить положение, встать, проверить настройку. Если боль возвращается, сохраняется или мешает спать — идти к врачу, а не списывать стойкое онемение или слабость в руке на «просто посидел». Семенов выступает за простые изменения, которые можно сделать сегодня: хорошее рабочее место — не то, где человек выглядит идеально прямым, а то, где он может работать удобно и не застывать на несколько часов.