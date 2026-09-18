Древние экскременты с севера России переписали историю экосистем

Окаменевшие экскременты, найденные на Тиманском кряже в Ненецком автономном округе, заставили ученых пересмотреть представления о древнем животном мире — оказывается, внутренние водоемы континента были куда богаче, чем считалось. Об этом сообщает «Родина».

Международная группа исследователей изучила копролиты, собранные на лагерштетте, открытом в 2017 году на реке Сула. Отложения датируются примерно 383 млн. лет назад. Сохраниться им помогли лавовые потоки, которые позже «запечатали» слои с экскрементами. В составе группы работал ученый Института геологии Коми Павел Безносов.

Копролиты изучали на установке Европейского синхротрона во французском Гренобле методом фазово-контрастной микротомографии. Этот подход позволяет заглянуть внутрь образцов, не повреждая их. Ученые предполагают, что экскременты принадлежали крупным хищным лопастеперым рыбам. В одном из них нашли фрагменты костей, чешуи и зубов сразу нескольких видов рыб.

Это говорит о сложной многоуровневой пищевой сети. А значит, уже в самом начале позднедевонской эпохи континентальные водоемы населяли богатые сообщества позвоночных. Открытие доказывает, что сложная структура экосистем за пределами морей сформировалась гораздо раньше, чем предполагалось. Так что древние экскременты, которые кто-то мог бы счесть простым мусором, стали ключом к пониманию эволюции жизни на Земле.

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