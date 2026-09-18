«Сердце» города забилось по-новому: что изменилось на Молодежной площади в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске после реконструкции распахнула двери обновленная Молодежная площадь. Еще недавно тут грохотала техника, а теперь раздаются голоса детей, звучит музыка, а горожане спешат сделать первое селфи возле отреставрированного «Сердца».

Праздник удался на славу: юным гостям раздавали мороженое, для всех желающих устроили спортивные и творческие мастер-классы, а также концерт. На торжество пришли целыми семьями. Со словами приветствия к жителям обратились председатель Совета депутатов округа Геннадий Пензов и начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.



Почти два гектара — такова территория объекта, который стал и украшением города, и важным элементом инфраструктуры. С прошлого благоустройства прошло почти 20 лет, поэтому перемены коснулись всего. Площадь не узнать: фонтан превратился в музыкальный и обзавелся подсветкой, появилась просторная площадка для массовых гуляний, уложено покрытие, продумана система озеленения.



Занятие по душе здесь найдет каждый: на площади установили уличные музыкальные инструменты, теннисные столы, качели с навесами, игровой комплекс «Морской бой». Символ города — огромное «Сердце» — отреставрировали с особой бережностью. С наступлением сумерек тут царит особая атмосфера: мягкий свет фонарей, переливы фонтана — все настраивает на неторопливые прогулки.



Проект получил признание на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Реализовали его в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».