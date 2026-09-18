«Иски растут как грибы»: кто и за что судится с организатором концерта Канье Уэста

В одном из судебных участков Сокольников зарегистрировали иск к ООО «Сэй Энджэнси» — организатору концертов Канье Уэста в России, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Поводом для иска стал отказ ответчика возвращать покупателю ₽46 тысяч за билеты на концерт 11 октября в Санкт-Петербурге, которые были приобретены «по акции». Истец также требует взыскать ₽4,2 тысячи, потраченные на оформление билетов.

Детали нового иска совпадают с информацией о втором разбирательстве против Say Agency, о котором ранее сообщал телеграм-канал SHOT. Во втором случае в мировой суд обратился житель Москвы, заявление также зарегистрировали 16 сентября.

Первый иск к Say Agency подал житель Воронежа в Центральный районный суд города. Дело начнут рассматривать 9 октября. Мужчина заплатил ₽145,2 тысячи за четыре билета и не смог вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что генеральный директор агентства-организатора концерта Канье Уэста в Петербурге проиграла суд с РАО.