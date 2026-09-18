Губернатор Подмосковья и чрезвычайный полномочный посол КНР в РФ обсудили сотрудничество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и чрезвычайный полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй обсудили сотрудничество в сфере образования и искусственного интеллекта, а также реализацию совместных инвестиционных проектов.

«Китайские компании приходят в наши индустриальные парки — это и автомобильная промышленность, и все, что связано с роботами, с глубокой технологичной переработкой. Мы и дальше будем приглашать, искать резидентов, хотим, чтобы вы знали, что наши парки открыты для инвесторов. Товарооборот между нашими странами растет. И здесь, конечно, важную роль играют два больших „сухих порта“ на территории Подмосковья („Белый Раст“ и „Селятино“ — совместные проекты с КНР). Контейнерные перевозки год от года показывают увеличение товарооборота», — отметил губернатор.

Подмосковье является лидером в стране по торговле с Китаем. Московская область обеспечивает более 8% всего внешнеторгового оборота между двумя странами.

«Инвестиционные условия в Подмосковье становится все лучше и лучше. Мы хотим выразить благодарность за то, что вы предоставляете хорошие возможности для работы, сотрудничества между китайскими и российскими партнерами. Конечно, это очень важно. Отношения России и Китая развиваются динамично, в этом году наши лидеры встречались уже дважды», — сказал посол.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/2 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/2

Он отметил, что за первые 8 месяцев товарооборот между Россией и Китаем составил 185 миллиардов долларов. Это на 28% больше, чем годом ранее. В этом огромный вклад Подмосковья, подчеркнул он.

В числе наиболее крупных совместных инвестпроектов Подмосковья и Китая — бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске. В нем насчитывается 170 резидентов из Китая. В 2027 году планируется запустить новую очередь парка.

В Дмитрове строится вторая очередь ТЛЦ «Белый Раст», которая позволит создать 2 тыс. рабочих мест и увеличить пропускную способность «сухого порта» в три раза. В Наро-Фоминске к концу 2027 года запустят новые мощности логистического хаба «Селятино». В ГИП «Титан» в Ленинском округе в 2027 году российская компания «Смарт Импорт» и китайская CRP Robot готовят к запуску производство промышленных роботов.

Весной в Подмосковье провели Неделю китайской культуры. Делегации из Китая посетили 6 подмосковных школ, чтобы обменяться опытом в управлении, а также применении искусственного интеллекта в образовательном процессе. Также в КНР прошла стажировка для 100 управленцев 21 округа Подмосковья. По итогам поездки были подписаны 12 соглашений. За последний год более 100 студентов из Подмосковья посетили Китай в рамках программ обмена. Вузы Московской области, в свою очередь, посетили 34 китайских студента. В школах региона более 5 тыс. детей изучают китайский язык.

«Я хотел бы поблагодарить команды, работающие в провинциях Китая за отзывчивость, гостеприимство и внимание к нашим делегациям, которые отправляются в КНР для обмена опытом по различным направлениям — на заводы, предприятия и т. д. Для нас это очень важно. Система ЖКХ, все, что связано с цифровизацией, экологией, робототехникой — над всем этим работают наши команды. У нас хороший культурный обмен, туристы из КНР приезжают в Подмосковье, в том числе, потому что у нас много исторических мест. Ну и, конечно, сотрудничаем во всем, что касается гуманитарной сферы — университеты, школы», — сказал губернатор.

В июне делегация Подмосковья во главе с губернатором приняла участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (WAIC). Команда посетила масштабную выставку на тему роботизации и использования нейросетей в разных сферах жизни.

Ранее губернатор Подмосковья отметил важность развития ИИ-проектов в регионе.