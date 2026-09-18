Россиянка выиграла квартиру в викторине из пяти вопросов

В рамках масштабной викторины «ЮГРА — ВМЕСТЕ!», которая проходит в регионе с 18 по 20 сентября, определилась обладательница одной из шести квартир призового фонда. Недвижимость досталась жительнице Ханты-Мансийска Дарье Семененко, сообщает ugra-news.ru .

Дарья живет в Югре уже 11 лет и работает методистом по экологическому просвещению. По ее словам, участвовать в викторине было интересно прежде всего из-за тематики вопросов — они касались культуры, традиций и природы родного края. Чтобы побороться за призы, нужно было зарегистрироваться на сайте викторины или через чат-бот в MAX, а затем верно ответить минимум на три из пяти вопросов.

О победе Дарья узнала из СМС-сообщения и поначалу не поверила в удачу. Она призналась, что приняла послание за ошибку, и добавила, что все возможно, главное — верить в себя.

Всего в рамках викторины разыгрывается 7 823 приза. Помимо шести квартир, в фонде — три автомобиля, 14 квадроциклов, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и другая бытовая техника.

Розыгрыш продолжается: победителей определяют с помощью цифрового случайного выбора, а активировать коды на призы можно в местах проведения фестиваля «ЮГРА — ВМЕСТЕ!» до 20 сентября.