Хрущевки не так плохи: эксперты нашли в них скрытые достоинства

Хрущевки привыкли ругать за тесноту и невзрачность, но эксперты напоминают: эти пятиэтажки создавались не для того, чтобы впечатлять, а чтобы быстро переселить миллионы семей из коммуналок и бараков в отдельные квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

Историк архитектуры Полина Ляпина пояснила, что пять этажей стали оптимальной высотой для массового строительства. Такие дома можно было возводить без лифтов и мусоропроводов, что снижало стоимость и ускоряло работы. Некоторые пятиэтажки собирали за несколько месяцев, а отдельные — за 12 дней. Планировки тоже были продуманными: архитекторы рационально использовали каждый метр, рассчитывая расстояния между плитой, мойкой и холодильником, ширину проходов и место для мебели. Жилье проектировали для человека, который большую часть времени проводит вне дома — на работе, учебе или в общественных пространствах.

К недостаткам эксперты относят маленькие кухни, смежные комнаты, невысокие потолки и нехватку мест хранения. Средняя площадь однокомнатной квартиры в хрущевке составляла около 30 квадратных метров, двухкомнатной — 42. В современных новостройках эти показатели выросли примерно до 37 и 57 квадратных метров. Зато советские микрорайоны выигрывали за счет дворов: нормы 1958 года требовали, чтобы до 40-45% жилой территории приходилось на озеленение, а расстояние между домами было не менее двух высот здания. Поэтому дворы получались большими, свободными и зелеными.

В современных жилых комплексах пространства меньше, но каждый участок получает отдельную функцию: детские и спортивные площадки, зоны отдыха, озеленение и места для выгула собак. Сегодня средняя этажность новостроек в России превышает 19 этажей, а в Москве достигает 33. Эксперты считают, что дальнейшее увеличение высоты имеет предел. Так что у хрущевок были свои плюсы, и некоторые из них современным новостройкам только снились.

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