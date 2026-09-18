Синяк на ровном месте: что может скрываться за частыми гематомами

Синяк на ноге или руке можно списать на случайный удар, который человек просто не заметил. Но если новые гематомы появляются регулярно, становятся крупнее или возникают вообще без причины, оставлять это без внимания не стоит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач терапевт Евгений Тарасов.

По словам специалиста, синяк появляется, когда повреждаются мелкие сосуды под кожей и кровь попадает в окружающие ткани. Для этого достаточно легкого удара, особенно с возрастом, когда кожа становится тоньше. Причиной могут быть и лекарства.

«Синяки могут появиться после, например, антикоагулянтов и некоторых антиагрегантных препаратов, обезболивающих и кортикостероидов. Самостоятельно отменять назначенные лекарства нельзя, обязательно сообщите об этом своему лечащему врачу», — объяснил Тарасов.

Частые беспричинные гематомы могут быть связаны и с нарушениями свертываемости крови или низким уровнем тромбоцитов. Иногда вместе с ними появляются мелкие красные или фиолетовые точки на коже, кровоточивость десен или носа, слишком обильные менструации.

«О проблемах могут говорить сразу несколько симптомов — это синяки без причины плюс носовые кровотечения, кровоточивость десен или необычно обильные менструации, которых раньше не было», — посоветовал врач.

По словам специалиста, внезапное появление большого количества синяков — тоже повод для проверки. Врач может назначить общий анализ крови, в том числе посмотреть уровень тромбоцитов, и при необходимости дополнительные исследования свертывающей системы.

«Особенно важно провести обследование, если синяки крупные, болезненные, появляются на туловище или лице без понятной причины», — подытожил специалист.

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