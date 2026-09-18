Просто дал позвонить: когда передача телефона другому человеку может обернуться проблемами

Передать свой смартфон другому человеку на пару минут кажется обычной бытовой просьбой — дать позвонить, отправить сообщение или открыть приложение. Но в некоторых случаях такая ситуация может привести к неприятным последствиям для владельца устройства. Глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», когда действия другого человека могут сделать виновным владельца смартфона.

По словам адвоката, сам факт передачи смартфона не означает автоматическую ответственность за все, что было сделано с устройства.

«В уголовном и административном праве ответственность носит личный характер. Необходимо установить, кто именно отправил сообщение, совершил звонок, перевод или другое противоправное действие, а также был ли у человека умысел», — объяснил Жорин.

При этом телефон, SIM-карта или аккаунт могут рассматриваться как часть доказательств, но сами по себе не подтверждают вину владельца.

Другая ситуация — если человек заранее понимал, что его устройство используют для нарушения закона. В таком случае, по словам адвоката, при определенных обстоятельствах может идти речь о пособничестве преступлению. Отдельные правила действуют и в отношении передачи SIM-карт и аккаунтов. За незаконную передачу своего абонентского номера другому лицу предусмотрена административная ответственность — штраф для граждан может составлять от ₽30 до 50 тысяч. Однако обычная просьба «дай телефон позвонить» сама по себе нарушением не является.

«Если человек бесплатно и ненадолго передал телефон другому лицу для личного звонка, состава правонарушения нет», — подчеркнул Жорин.

Но даже в бытовых ситуациях стоит помнить о безопасности. В случае спора о том, кто пользовался устройством, могут изучаться разные доказательства: детализация звонков, переписка, данные приложений, геолокация, записи с камер и показания свидетелей. Особенно рискованной становится передача уже разблокированного телефона с доступом к банковским приложениям. В практике встречались случаи, когда после такой передачи с устройства оформляли кредиты или переводили деньги.

«Если владелец сам передал телефон с открытым мобильным банком, суд может оценить это как отсутствие должной осмотрительности», — отметил адвокат.

Есть и более серьезные ограничения: передача телефона человеку, находящемуся в местах лишения свободы или под стражей, может привести к штрафу до ₽50 тысяч с конфискацией устройства, а при повторных нарушениях — к уголовной ответственности.

По словам Жорина, главный принцип простой: передавать телефон для обычного звонка можно, но оставлять другим людям доступ к личным данным, банковским приложениям и аккаунтам без необходимости не стоит.

Врач Елена Костькина предупредила, что привычка хвататься за смартфон сразу после пробуждения опасна не самим экраном, а потоком тревожной информации, который обрушивается на нервную систему в момент, когда ей еще нужен спокойный переход к бодрствованию.