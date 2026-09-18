Космонавты с МКС проголосовали на выборах через прямую связь с Землей в Королеве

Космонавты с орбиты приняли участие в выборах через ЦУП в Королеве

Общество

Фото: [Мособлизбирком]

Космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Андрей Федяев, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, приняли участие в выборах. Свои голоса они отдали через прямую связь с Землей в Королеве, сообщает Мособлизбирком.

Прямая связь с Землей шла через Центр управления полетами в Королеве. Интересы космонавтов представлялись доверенным лицом.

На встрече присутствовали председатель ТИК Королева Владимир Печенин и председатель УИК №1060 Татьяна Зеленцова. Именно к этому участку прикреплены космонавты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.

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