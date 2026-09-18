Леди Гага и ее возлюбленный могли воспользоваться услугами суррогатном материнства

40-летняя Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) и ее жених, 42-летний бизнесмен Майкл Полански стали родителями дочери. По данным TMZ, пара могла воспользоваться услугами суррогатной матери.

По данным источника, к такому решению пара могла прийти из-за фибромиалгии, о которой Гага ранее рассказывала публично. В 2020 году в интервью Опре Уинфри певица говорила, что испытывает сильные боли. В 2025 году Гага отмечала, что контролирует заболевание, но у нее по-прежнему случаются «дни боли».

Фибромиалгия представляет собой хроническое заболевание с распространенной болью в мышцах и суставах, сильной усталостью, проблемами со сном, памятью и вниманием. При этом никаких признаков воспаления или органических повреждений в тканях не находят.

Накануне Гагу и Полански с новорожденной дочерью заметили папарацци в Северной Калифорнии — на фотографиях певица держит ребенка на руках. Гага временно приостановила карьеру ради своего первенца. Лето пара провела в отпуске, чтобы быть рядом с малышом.

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