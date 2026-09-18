Явка избирателей на выборах в Московской области на 15:00 составила 13,63%
Мособлизбирком: явка на 15:00 в Подмосковье составила 13,63%
Фото: [REGIONS/Дмитрий Некрасов]
Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 15:00 составила 13,63%. Об этом сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Подмосковья.
«По состоянию на 15:00 на территории Московской области явка избирателей составила 13,63%: на избирательных участках — 7,16%, дистанционное электронное голосование — 58,30%», — говорится в сообщении Мособлизбиркома.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.