Щелкает колено? Врач назвала сигналы, при которых пора к специалисту

Щелчки в коленях пугают многих, но не всегда являются поводом для паники. Специалист по боли в суставах, терапевт Фатема Контрактор объяснила, когда хруст безобиден, а когда пора бить тревогу. Об этом сообщает Mirror.

По словам врача, чаще всего щелчки вызваны пузырьками безвредного газа внутри сустава. Это естественный процесс, и сам по себе звук не говорит о болезни. Однако насторожиться стоит, если щелчки сопровождаются болью или болезненностью, припухлостью, защемлением сустава, слабостью в ногах, уменьшением объема движений или скованностью после травмы. В таких случаях Контрактор советует обратиться к специалисту.

Если колено щелкает на фоне боли или отека, это может указывать на проблемы с суставами или хрящами. Среди тревожных причин врач выделила разрыв мениска, остеоартрит коленного сустава и смещение коленной чашечки. При этом она подчеркнула: многие ошибочно думают, что громкий звук сам по себе является признаком болезни. На самом деле куда важнее симптомы и то, как функционирует колено.

Контрактор призвала не игнорировать сопутствующие признаки. Если щелчки стали регулярными и сопровождаются дискомфортом, лучше не заниматься самодиагностикой, а пройти обследование.

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