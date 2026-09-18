Депутат Эдуард Живцов: Участие в выборах позволяет влиять влиять на будущее региона и страны

Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов отметил важность участия в выборах. По его словам, это дает возможность повлиять на будущего своего региона и страны.

Сам депутат проголосовал очно на избирательном участке. Он сообщил, что процесс хорошо организован, все требования законодательства соблюдаются, на участках обеспечены порядок и безопасность.

Живцов также подчеркнул, что на участках созданы условия для маломобильных граждан — обустроены пандусы и работают кнопки вызова сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.