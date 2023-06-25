Дизайнер Голуб перечислила главные летние покупки для отпускного настроения

В летний сезон многие хотят сделать жилое пространство более уютным, легким, расслабленным. Специалист по дизайну интерьеров компании Hoff Юлия Голуб перечислила предметы для дома, важные летом. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, льняной и хлопковый тюль создают в доме ощущение прохлады и свежести.

Она добавила, что также в интерьер необходимо добавить естественную зелень, поставить горшки и вазы с цветами везде.

По мнению специалиста, следует также тяжелые тона и постельные принадлежности заменить светлыми и яркими.

Голуб пояснила, что пуфики, гамаки, кресла-качалки идеально подходят к летнему сезону.