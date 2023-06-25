Дизайнер Голуб перечислила главные летние покупки для отпускного настроения
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
В летний сезон многие хотят сделать жилое пространство более уютным, легким, расслабленным. Специалист по дизайну интерьеров компании Hoff Юлия Голуб перечислила предметы для дома, важные летом. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, льняной и хлопковый тюль создают в доме ощущение прохлады и свежести.
Она добавила, что также в интерьер необходимо добавить естественную зелень, поставить горшки и вазы с цветами везде.
По мнению специалиста, следует также тяжелые тона и постельные принадлежности заменить светлыми и яркими.
Голуб пояснила, что пуфики, гамаки, кресла-качалки идеально подходят к летнему сезону.