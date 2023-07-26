Дизайнер Керимова перечислила способы быстрого сбора чемодана в поездку

Для комфортного отдыха всегда хочется взять больше вещей, однако из-за перевеса нередко случаются проблемы на фоне перевеса. Дизайнер Аника Керимова рассказала, как правильно уложить в чемодане лишь самые необходимые вещи. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, нужно тщательно продумать и составить список необходимых в путешествии вещей. Также не следует забывать про вещи, которые часто используются.

Эксперт отметила, что складывать в чемодан одежду стоит с применением японской методики Мари Кондо.

По ее мнению, следует разделить багаж и ручную кладь, перелить косметику в мини-баночки, а также необходимо брать только важные гаджеты и изучить ограничения по багажу.