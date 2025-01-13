Дизайнер Лебедев посоветовал меньше болтать по телефону для защиты от мошенников

Лебедев считает, что минимизация телефонных разговоров с незнакомцами, особенно если они представляются сотрудниками банков или других организаций, позволит избежать попадания в мошеннические схемы. Таким мнением он поделился в своем очередном выпуске новостей.

Блогер подчеркнул, что при малейших сомнениях стоит немедленно класть трубку. Он настоятельно рекомендует не реагировать на слова лиц, которые сообщают о проблемах с банковскими счетами или обещают какие-то выплаты.

Лебедев также не скупится на резкие слова в адрес мошенников, называя их деятельность «абсолютно позорной». Он выразил уверенность, что такие люди «будут гореть в аду» и столкнутся с серьезными проблемами в жизни.

Кроме того, Лебедев поделился своей точкой зрения на ситуацию с телефонным мошенничеством в России. Он считает, что избавиться от этой напасти можно только при условии наведения порядка, в том числе на Украине.

Ранее Артемий Лебедев назвал бомжом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.