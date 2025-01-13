Дизайнер Лебедев назвал бомжом основателя Telegram Павла Дурова
Артемий Лебедев заявил, что у Павла Дурова нет определенного места жительства
Фото: [соцсети]
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев охарактеризовал основателя Telegram Павла Дурова как человека без постоянного места жительства. Об этом он сказал в одном из выпусков проекта «Поколения», который доступен в социальной сети «ВКонтакте».
По мнению Лебедева, Дуров оказывается в роли «бомжa», который утверждает: «Нет, негде жить», и предпочитает постоянно находиться в гостинице, что приносит ему радость.
«Бомж — это что такое? Без определенного места жительства. У него нет определенного места жительства», — порассуждал блогер.
Ранее Артемий Лебедев рассказывал, как принял полицейского за телефонного мошенника.