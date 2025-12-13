Дизайнер Лебедев возмутился согражданами, которые кидают огромные предметы в унитаз
Блогер Лебедев пожаловался на россиян, выбрасывающих в унитаз памперсы и шубы
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался на необычную бытовую тему. В одном из выпусков обзора новостей в социальной сети «ВКонтакте» он пожаловался на людей, которые неправильно используют унитазы.
Лебедев отметил, что некоторые россияне выбрасывают в канализацию крупные предметы, например, использованные памперсы, предметы одежды и даже шубы.
«Надо иметь мозги. И, если тебе не нужны сапоги, выкинуть их [нужно] в мусорный бак, а не в унитаз», — сказал Лебедев.
Дизайнер подчеркнул, что водопроводная система не предназначена для таких габаритных вещей, и призвал к более разумному поведению.
Ранее специалисты МинЖКХ Московской области призвали не создавать засоры канализации предметами и рассказали, какие предметы чаще всего попадают в канализационные системы.