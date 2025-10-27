Салфетки, масло и наполнители: что недопустимо сливать в унитаз

Система водоотведения Подмосковья ежедневно подвергается перегрузкам из-за неправильной утилизации мусора — только за сентябрь коммунальные службы ликвидировали 1323 засора, извлекая из стоков 26,5 кг посторонних предметов. В REGIONS узнали , какие именно предметы становятся частой проблемой труб и быстро засоряют канализации.

Специалисты МинЖКХ региона констатируют: 10-12% случаев поступления мусора на канализационно-насосные станции заканчиваются выходом из строя дорогостоящего оборудования. Наиболее критичными для системы оказываются влажные салфетки, памперсы, строительные смеси, ветошь, наполнители для кошачьих туалетов и окурки, которые создают устойчивые пробки в трубопроводах.

Практические последствия для жителей проявляются в прямых финансовых потерях. Так, жительница Мытищ Елена К. на собственном опыте убедилась, что слив кухонного масла в унитаз приводит к образованию плотных отложений на стенках труб — ее ремонт обошелся в тысячи рублей после двух попыток прочистки.

Коммунальщики используют гидродинамический и механический методы устранения засоров, но в сложных случаях приходится вскрывать трубопроводы, что многократно увеличивает стоимость работ. Хотя административная ответственность для физических лиц пока не предусмотрена, эксперты ЖКХ уже предлагают закрепить в Жилищном кодексе перечень запрещенных к сливу отходов.

Простое правило — собирать остатки пищи, масло и гигиенические изделия в мусорное ведро вместо унитаза — позволяет избежать как личных расходов на прочистку, так и масштабных аварий на коммунальной инфраструктуре.

