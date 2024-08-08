Дизайнер Максимова поделилась лайфхаками для расширения пространства с помощью света

Одним из главных секретов является использование светлых тонов в отделке стен и максимальное использование естественного освещения.

Многие мечтают об уютном и просторном жилье, но современные реалии часто вынуждают довольствоваться небольшими квартирами. Можно ли при помощи простых приемов визуально расширить пространство? Об этом рассказала «Газета.ру».

Выбор правильного типа осветительных приборов играет немаловажную роль. Так, расположение нескольких источников освещения по периметру комнаты обеспечит равномерное распределение света без контрастных теней.

Также дизайнер интерьера компании Bergenson Bjorn Елена Максимова рекомендует избегать преграждения и рассеивания света. Вместо этого она советует применять глянцевые и зеркальные предметы, которые будут отражать и «умножать» световые потоки.

Ранее эксперт перечислил ключевые источники скопления заразы на кухне.