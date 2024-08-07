Терапевт Кондрахин перечислил ключевые источники скопления заразы на кухне

На кухне достаточно источников заразы, в связи с чем важно содержать ее в чистоте и порядке, иначе возрастает риск заболеть различными инфекциями. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие предметы несут потенциальную опасность для здоровья и какие заболевания можно подхватить от них. Об этом сообщила « Вечерняя Москва ».

По словам Кондрахина, прежде всего опасность на кухне для человека представляют ножи, поскольку каждый из них имеет свое предназначение, однако люди чаще всего не обращают внимания на маркировку, и из-за использования ножа при приготовлении разных продуктов существует риск переноса бактерий. Для исключения этого следует использовать приборы по назначению, а также проводить их тщательную обработку.

Медик уточнил, что не менее опасным предметом на кухне в этом отношении является деревянная доска, поскольку при нарезке продуктов на ее поверхности образуются повреждения, в которых скапливаются бактерии.

По его мнению, не меньшую опасность для здоровья несет плинтус, расположенный между столешницей и кухонным фартуком, поскольку данное пространство практически никогда не убирается, из-за чего там образуется большое скопление пыли, мелкого мусора и бактерий. Кроме того, источником бактерий являются также и обычные махровые или вафельные полотенца, поскольку на них собираются бактерии со всех продуктов и приборов.

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