Дизайнер раскрыла, какую одежду носить, чтобы выглядеть «дорого-богато»

Назван способ выглядеть богато с помощью клетки. В интервью «Газете.Ru» дизайнер Полина Репик назвала ее главным трендом осенне-зимнего сезона 2025 года. Этот принт подходит как для строгого стиля преппи, так и для дерзких современных образов.

Эксперт рекомендует выбирать клетку мягких оттенков — бордового, коричневого, терракотового и глубокого зеленого. Именно эти цвета, по ее словам, создают настроение и хорошо сочетаются с нейтральной базой.

«Например, бордово-коричневая гамма выглядит богато, но не помпезно. Она хорошо сочетается с нейтральными базовыми вещами: белыми рубашками, бежевыми брюками, серыми свитерами», — отметила Репик.

Среди универсальных предметов гардероба дизайнер выделила клетчатый пиджак, который легко вписать в повседневный стиль, и пальто, которое смотрится интереснее однотонного и подходит для разных случаев.

Особое внимание специалист уделила сочетанию клетки с другими материалами. Клетчатые вещи можно комбинировать с кожей, шелком и трикотажем, а также с другими принтами — это делает образ живым и современным. При этом дизайнер подчеркивает: главное — слушать себя и выбирать то, что нравится и соответствует личному стилю.

