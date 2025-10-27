Модный «отход»: люксовый бренд Moschino представил в России клатч в виде мусорного мешка

Очередной экстравагантный аксессуар от знаменитого итальянского дома моды Moschino появился в доступе для российских покупателей. Как сообщает сервис CDEK.Shopping, в продажу поступил уникальный клатч, дизайн которого буквально копирует стандартный мусорный пакет, передает «Лента.ру».

Эпатажная модель, изготовленная из комбинации полиуретана и овчины, является частью новой коллекции бренда. Цена за столь неоднозначный предмет роскоши установлена на уровне 115 тыс. руб.

Примечательно, что это не единственное кулинарно-вдохновленное изделие в ассортименте. Поклонникам бренда с нестандартным вкусом также предлагается оценить другую новинку — сумку, выполненную в виде упаковки спагетти в томатном соусе. Стоимость этого аксессуара достигает 306 тыс. руб., что делает его еще более эксклюзивным приобретением для ценителей высокой моды.

