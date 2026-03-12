Дизайнер рассказала, как правильно организовать пространство на кухне

Грамотная организация хранения продуктов и кухонного пространства помогает ускорить процесс готовки и сделать его более комфортным. Об этом « Газете.Ru » рассказала дизайнер и креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

По словам специалиста, особое внимание стоит уделить зоне хранения продуктов, куда входят шкафы, полки, холодильник и морозильная камера. Эксперт считает, что такую зону лучше располагать ближе ко входу на кухню — так будет удобнее раскладывать покупки после магазина. Крупы и сухие продукты она советует хранить в прозрачных контейнерах, чтобы их было проще находить, а специи — держать рядом с зоной приготовления. При этом часто используемые продукты лучше размещать на уровне глаз.

Макарова отметила, что одной из самых загруженных частей кухни остается зона мойки. Она включает не только раковину, но и посудомоечную машину, сушилку для посуды и контейнер для мусора. По мнению дизайнера, раковину удобно размещать между холодильником и плитой, поскольку это формирует логичную последовательность действий: достать продукты, помыть их и приготовить.

Эксперт также напомнила о принципе «рабочего треугольника», который объединяет холодильник, раковину и плиту. Оптимальное расстояние между этими точками должно составлять от 1,2 до 2,5 метра, а их суммарная длина — не превышать 7 метров.

Основную рабочую поверхность для подготовки продуктов лучше располагать между плитой и мойкой. Желательно, чтобы длина столешницы составляла не менее 60–90 сантиметров.

Кроме того, специалист советует хранить кухонную посуду рядом с местом ее использования: кастрюли — возле плиты, тарелки — около посудомоечной машины, а чашки — рядом с чайником или кофемашиной. Для мелкой техники рекомендуется выделить отдельную зону, чтобы не загромождать рабочие поверхности. Также Макарова советует использовать выдвижные системы хранения, вертикальное размещение предметов и хорошее освещение рабочих зон.

