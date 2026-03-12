Неграмотность — ключ к успеху? Ученые выяснили, почему богатые и влиятельные люди игнорируют правила языка

Влиятельные политики и крупные бизнесмены все чаще сознательно пренебрегают правилами орфографии и пунктуации, превращая неграмотность в своеобразный символ статуса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание провело масштабный анализ переписок мировых лидеров мнений и обнаружило парадоксальную закономерность: чем выше положение человека в обществе, тем меньше он заботится о чистоте языка. Исследование, спровоцированное изучением ряда громких судебных дел и публичных утечек, показало, что вопиющие ошибки допускают даже выпускники престижных университетов «Лиги плюща».

Лингвисты связывают этот феномен с цифровой трансформацией и изменением баланса сил. Если раньше за грамотностью боссов следили секретари, то теперь миллиардеры общаются в мессенджерах лично. По мнению профессора Джорджтаунского университета Деборы Таннен, игнорирование запятых и заглавных букв — это тонкая демонстрация власти.

Таким образом отправитель дает понять адресату, что его время слишком дорого, чтобы тратить его на формальности, или же подчеркивает максимально дружелюбный, неформальный тон общения, лишенный официоза. В мире больших денег ошибки перестали быть признаком необразованности, превратившись в дерзкое послание: статус позволяет владельцу состояния стоять выше учебников грамматики.

