Дизайнерский поезд будет курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой

Дизайнерский поезд «Ночной экспресс» начнет курсировать между двумя столицами с конца месяца. Об этом сообщается в аккаунте столицы одной из соцсетей.

Отмечается, что снаружи вагоны имеют черный оттенок с изображенными небесными телами.

Уточняется, что поезду присвоен класс премиума.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на известие предполагаемой стоимостью билетов и сравнивали ее со стоимостью путешествия из одной столицы в другую в начале века.