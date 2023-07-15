Дизайнерский поезд будет курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой
Фото: [©Александр Гальперин/РИА Новости]
Дизайнерский поезд «Ночной экспресс» начнет курсировать между двумя столицами с конца месяца. Об этом сообщается в аккаунте столицы одной из соцсетей.
Отмечается, что снаружи вагоны имеют черный оттенок с изображенными небесными телами.
Уточняется, что поезду присвоен класс премиума.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на известие предполагаемой стоимостью билетов и сравнивали ее со стоимостью путешествия из одной столицы в другую в начале века.