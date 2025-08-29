Дизайнеры Коломны представили уникальную коллекцию одежды на Международном фестивале креативных индустрий
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
Коломенские дизайнеры получили признание на Международном фестивале креативных индустрий, прошедшем в Екатеринбурге, где была представлена их коллекция одежды «Щербаков 1908: нити времени».
На фестивале свои разработки представили свыше 60 марок одежды из одиннадцати регионов России. Московский регион в сфере моды представили три производителя, среди которых – Delini design Елены Дмитриевой, создателя и директора Музейной фабрики Коломенской пастилы, инициатора проекта по возрождению исторического бренда «Коломенская пастила» и разработчика концепций для восстановления исторического облика центра Коломны и усадьбы Сенницы.
Особое внимание публики привлекла капсульная коллекция одежды 2025 года, созданная музейной лабораторией «Городские ткани» под названием «Щербаков 1908: нити времени». Изготовленная из хлопчатобумажной ткани с принтами, идентичными историческим образцам, хранящимся в Озерском краеведческом музее, она заняла ключевую позицию на экспозиции и вызвала значительный интерес у специалистов, журналистов и посетителей фестиваля.
Стоит отметить, что музейная лаборатория «Городские ткани» впервые представила русское текстильное достояние легендарной озерской фабрики «Товарищество Мануфактур Федора Щербакова Сыновей» на фестивале «Ткань Озер», посвященном столетию города.
«Разработка локального бренда одежды позволит возродить утерянные методы производства региональной продукции», – заявила руководитель музейной лаборатории «Городские ткани» Елена Дмитриева.