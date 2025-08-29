Дизайнеры Коломны представили уникальную коллекцию одежды на Международном фестивале креативных индустрий

Коломенские дизайнеры получили признание на Международном фестивале креативных индустрий, прошедшем в Екатеринбурге, где была представлена их коллекция одежды «Щербаков 1908: нити времени».

На фестивале свои разработки представили свыше 60 марок одежды из одиннадцати регионов России. Московский регион в сфере моды представили три производителя, среди которых – Delini design Елены Дмитриевой, создателя и директора Музейной фабрики Коломенской пастилы, инициатора проекта по возрождению исторического бренда «Коломенская пастила» и разработчика концепций для восстановления исторического облика центра Коломны и усадьбы Сенницы.

Особое внимание публики привлекла капсульная коллекция одежды 2025 года, созданная музейной лабораторией «Городские ткани» под названием «Щербаков 1908: нити времени». Изготовленная из хлопчатобумажной ткани с принтами, идентичными историческим образцам, хранящимся в Озерском краеведческом музее, она заняла ключевую позицию на экспозиции и вызвала значительный интерес у специалистов, журналистов и посетителей фестиваля.

Стоит отметить, что музейная лаборатория «Городские ткани» впервые представила русское текстильное достояние легендарной озерской фабрики «Товарищество Мануфактур Федора Щербакова Сыновей» на фестивале «Ткань Озер», посвященном столетию города.