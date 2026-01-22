Дятел-взломщик стал кошмаром белок в ступинском парке

Необычное поведение птицы в городском парке Ступина привлекло внимание местных жителей и стало поводом для наблюдений за дикой природой. Как пишет REGIONS, местного жителя привлекло внимание дятла, который зачем-то посягал на дупла белок.

Очевидцем события стал горожанин Валерий Сиднев, во время утренней пробежки заметивший большого пестрого дятла, который вместо традиционного поиска насекомых методично проверял дупла в старых деревьях. В одном из них пернатый обнаружил и принялся вытаскивать орехи, заготовленные белками на зиму. Такой грабеж насмешил мужчину, но и вызвал опасения.

Этот случай, опубликованный сообществом «Культура городского округа Ступино», с практической точки зрения иллюстрирует обострение пищевой конкуренции в холодный сезон.

Как поясняют орнитологи, подобное поведение дятлов, хотя и кажется хитростью, является естественной адаптацией к дефициту корма. Птицы начинают использовать любые доступные ресурсы, что становится серьезным испытанием для белок, вынужденных искать новые укрытия для своих запасов или активно защищать существующие.

Для посетителей парка история служит напоминанием о сложных взаимосвязях в городской экосистеме. Администрация зеленой зоны предлагает практический способ смягчить конкуренцию между видами — организованную подкормку. Специальный корм для птиц и белок можно бесплатно получить в здании администрации или приобрести через специальный автомат на территории.

