В лесах Одинцова завелись пернатые колобки: уникальные птицы позировали для фото

В лесах подмосковного Одинцова удалось запечатлеть уникальное зимнее явление, которое наглядно демонстрирует приспособляемость природы. Как пишет REGIONS , местный фотограф-натуралист Елена Швыдун сфотографировала желтоголового королька — самую маленькую птицу России и Европы, которая в сильные морозы выглядит как пушистый и круглый шарик. Снимки вызвали удивление: крошечная птица, чей вес не превышает 4-6 граммов, на фото казалась значительно крупнее.

Как пояснил REGIONS орнитолог Алексей Курячин, внешняя трансформация королька — это не просто милый эффект, а сложный механизм выживания. В холода птица специально «распушается», поднимая перья. Это действие создает дополнительную воздушную прослойку между слоями оперения, которая работает по принципу термоса, эффективно сохраняя тепло маленького тела. Таким образом, птица буквально увеличивает свой изоляционный слой, принимая характерную шарообразную форму.

Этот прием — лишь часть стратегии выживания миниатюрных пернатых в суровых условиях. Корольки, чей крошечный размер означает огромные теплопотери, используют комплексный подход. Помимо изменения «фасона» оперения, они сбиваются в небольшие стайки, плотно прижимаясь друг к другу во время отдыха, чтобы коллективно сохранять тепло. Кроме того, у них замедляется метаболизм, что позволяет экономить энергию, когда поиск пищи — насекомых и их личинок, скрытых под корой, — становится особенно трудным.

Наличие корольков, которые питаются мельчайшими членистоногими, говорит о здоровой и сбалансированной экосистеме. Для фотографов и наблюдателей за птицами знание этих повадок помогает в поиске: в морозные дни стоит обращать внимание на хвойные деревья, особенно ели, где эти птицы часто ищут пропитание.

