Дятла-гиганта в мистическом облике заметили в подмосковном парке

Посетители Зенинского парка в Люберцах стали свидетелями необычной встречи: большой черный дятел, несмотря на сильный снегопад, деловито долбил ствол дерева, совершенно не обращая внимания на людей. Об этом пишет REGIONS .

Кадры с пернатым «дровосеком», опубликованные в местных пабликах, мгновенно привлекли внимание пользователей. Редкий для шумных городских джунглей гость позировал настолько доверчиво, что прохожие всерьез задумались о возможности сделать с ним уникальное селфи.

В комментариях жители принялись гадать, чем можно угостить находчивую птицу и что она ищет в промерзшей древесине. Версии выдвигались самые разные: от спрятанных жучков до желания дятла просто «постучать» для компании. Однако орнитологи призывают не спешить с угощением.

Как пояснила орнитолог Ирина Соколова, появление черных дятлов в городских парках — хороший знак. Это говорит о том, что экологическая обстановка улучшается, а старые деревья в парках создают подходящие условия для кормежки. Большой черный дятел, или желна, питается насекомыми-ксилофагами, которые живут в больной древесине.

Специалист подчеркивает: подкармливать таких птиц с рук — плохая идея. Желна — строго насекомоядная птица, и человеческая пища может нанести непоправимый вред ее здоровью.

«Категорически не рекомендую подкармливать черных дятлов хлебом, кашей или семечками — их пищеварительная система не приспособлена к такой еде», — добавляет Соколова.

Ранее в Балашихе сфотографировали редкую краснокнижную птицу: дятла в маске Зорро.