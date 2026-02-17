Дятла-гиганта в мистическом облике заметили в подмосковном парке
REGIONS: в Зенинском парке Люберец стали ловить на камеру большого черного дятла
Фото: [Дятел на дереве в Электрогорске/Медиасток.рф]
Посетители Зенинского парка в Люберцах стали свидетелями необычной встречи: большой черный дятел, несмотря на сильный снегопад, деловито долбил ствол дерева, совершенно не обращая внимания на людей. Об этом пишет REGIONS.
Кадры с пернатым «дровосеком», опубликованные в местных пабликах, мгновенно привлекли внимание пользователей. Редкий для шумных городских джунглей гость позировал настолько доверчиво, что прохожие всерьез задумались о возможности сделать с ним уникальное селфи.
В комментариях жители принялись гадать, чем можно угостить находчивую птицу и что она ищет в промерзшей древесине. Версии выдвигались самые разные: от спрятанных жучков до желания дятла просто «постучать» для компании. Однако орнитологи призывают не спешить с угощением.
Как пояснила орнитолог Ирина Соколова, появление черных дятлов в городских парках — хороший знак. Это говорит о том, что экологическая обстановка улучшается, а старые деревья в парках создают подходящие условия для кормежки. Большой черный дятел, или желна, питается насекомыми-ксилофагами, которые живут в больной древесине.
Специалист подчеркивает: подкармливать таких птиц с рук — плохая идея. Желна — строго насекомоядная птица, и человеческая пища может нанести непоправимый вред ее здоровью.
«Категорически не рекомендую подкармливать черных дятлов хлебом, кашей или семечками — их пищеварительная система не приспособлена к такой еде», — добавляет Соколова.
