Дятел-Зорро: в Балашихе сфотографировали редкую краснокнижную птицу

В Алексеевском лесопарке на территории национального парка «Лосиный остров» в Балашихе зафиксирована редкая орнитологическая находка. Фотографу удалось сделать снимок белоспинного дятла — вида, занесенного в Красную книгу Московской области, встреча с которым считается большой удачей даже для специалистов. Об этом узнал REGIONS .

Как отмечают эксперты нацпарка, птицу легко узнать по характерной внешности: белой спине и контрастной черной «маске» вокруг глаз, из-за которой ее нередко сравнивают с легендарным героем Зорро. На территории Подмосковья обитает несколько видов дятлов, включая большого пестрого, желну и зеленого, однако белоспинный выделяется среди них особой осторожностью и скрытностью, предпочитая уединенный образ жизни.

«Добывая личинки жуков из пораженных деревьев, контролируя численность насекомых, „санитар в маске“ поддерживает здоровье леса. Кроме того, он еще и строитель — помогает лесным обитателям обретать жилье. Выдолбленные птицей дупла позже становятся домами для синиц, мухоловок и даже белок», — рассказали в нацпарке.

Все местные дятлы, включая редкого белоспинного, остаются на зимовку в регионе, продолжая круглый год выполнять свою важную экологическую миссию.

Каждый такой снимок представляет особую ценность для орнитологов, ведущих мониторинг видового разнообразия в заповеднике. Находка подтверждает, что даже вблизи крупных городов сохраняются условия для обитания редких и уязвимых представителей фауны, что говорит о благополучном состоянии охраняемых природных территорий.

