ДК «Импульс» округа Пушкинский ждет посетителей после обновления

Глава округа Пушкинский, Максим Красноцветов, ознакомился с результатами масштабной реконструкции Дома культуры «Импульс» во время визита 17 сентября.

Комплексные ремонтные мероприятия начались еще в 2014 году и проходили поэтапно. В рамках этой работы был обновлен внешний вид здания, кровля, перекрытия, зрительный зал, вестибюль первого этажа и лестничные пролеты.

В текущем году, в рамках государственной программы поддержки сельских учреждений культуры, завершился ремонт оставшихся внутренних помещений. В частности, были отремонтированы комнаты для кружков, танцевальный зал, душевые и зона отдыха на втором этаже. Также была выполнена модернизация системы водоснабжения и установлен новый санузел на втором этаже.

«Мы завершили большой проект, который позволил создать новые, современные пространства для наших посетителей. Теперь у нас есть современная, комфортная и прекрасно оборудованная площадка для раскрытия творческого потенциала каждого», — отметил Максим Красноцветов.

Сейчас ДК «Импульс» посещает около 350 человек. По мнению руководства, после проведенной модернизации эта цифра может вырасти до 500.

В обновленном Доме культуры создана развитая инфраструктура для творчества: здесь функционируют вокальные коллективы, музыкальный салон, выставочное пространство, переговорный зал, специализированные кабинеты, танцевальный зал и многофункциональная зона отдыха на втором этаже.