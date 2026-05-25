«Длинный рубль» больше не в моде: что на самом деле манит москвичей на Ямал

О работе в Ямало-Ненецком автономном округе сегодня всерьез задумываются не только жители Урала, но и москвичи, и кубанцы. Регион перестал ассоциироваться исключительно с суровой романтикой или погоней за длинным рублем — в Арктику едут за «ямальским комфортом» и стабильностью. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, как рекрутинговый центр помогает закрыть вакансию мечты, не выезжая из дома, и почему семьи с опытом перебираются внутри округа за считанные дни.

Семейный подряд: переезд по чек-листу рекрутера

Супруги Никитины, долгое время жившие в Тазовском районе, совершили переезд в район Лимбяяха Нового Уренгоя всего за две недели. Секрет скорости — в работе регионального рекрутингового центра «Работа на Ямале». Специалисты не просто нашли Оксане Никитиной место второго музыкального руководителя в детском саду «Белоснежка», но и оперативно закрыли вопрос с жильем.

«Консультант по подбору все быстро и понятно объяснила. Мы с работодателем уже на следующий день обсуждали нашу трудовую деятельность. <...> Я всем рекомендую направлять свои резюме в рекрутинговый центр», — приводит слова Оксаны Никитиной издание.

Пока Оксана проходила собеседование, рекрутер Юлия Перебатова уже изучала резюме ее мужа. Владимир с 35-летним стажем водителя-дальнобойщика получил предложение параллельно с супругой. Как пояснила представитель центра, для целостности переезда семьи рабочие места были нужны обоим — и задача решилась в течение нескольких дней.

Цифры и возможности: как устроен «Кадровый хаб» Ямала

Рекрутинговый центр «Работа на Ямале» начал работу 30 июня 2025 года по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Учреждение не только подбирает персонал, но и сопровождает семьи на всех этапах трудоустройства.

Ключевые итоги деятельности центра:

Обработано заявок от работодателей: около 500

Закрыто вакансий: более 600

Специалистов переехало из других регионов РФ: 35

Для удобства соискателей запущен портал «работанаямале.рф», где любой желающий может оставить резюме. Работодатели, в свою очередь, избавляются от необходимости проводить первичный скрининг и знакомить кандидатов с региональными мерами поддержки — эти функции взяли на себя рекрутеры.

От повара до инженера: кто сегодня нужен Арктике

Руководитель центра Людмила Снегова пояснила изданию, что география желающих перебраться на Север неожиданно широка: активнее всего вакансии рассматривают жители Уральского федерального округа, Центральной России и Краснодарского края. Причем возрастной ценз не имеет значения — компании охотно берут как молодежь, так и зрелых специалистов с большим стажем.

Она же отметила, что сегодня жилищный вопрос остается для переезжающих ключевым. В ответ на это работодатели Ямала предлагают либо служебные квартиры, либо полную компенсацию аренды.

Вот как меняется портрет современного кандидата:

«Кандидаты со всех уголков нашей страны с удовольствием рассматривают Ямал для трудовой деятельности и проживания... Быстрые деньги сегодня уже перестали быть тенденцией», - заключила Людмила Снегова.

В итоге список самых востребованных специалистов выглядит прагматично: водители, повара, электромонтеры, электрогазосварщики, плотники, инженеры и педагоги. Лидеры по числу заявок — сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, энергетики и транспорта. Ямал сегодня ищет не гастарбайтеров, а тех, кто готов остаться надолго.