Длительный стаж и безработица: основания для ранней пенсии

Россияне могут оформить страховую пенсию раньше общеустановленного возраста при выполнении ряда условий, в том числе при наличии длительного трудового стажа. Об этом РИА Новости рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан с большим стажем работы. Женщины могут воспользоваться этим правом при наличии не менее 37 лет трудового стажа, мужчины — при стаже от 42 лет. В таком случае оформить пенсию разрешается на два года раньше установленного пенсионного возраста.

Кроме того, отдельный порядок действует для россиян предпенсионного возраста, которые остались без работы. Если человек был уволен и не смог трудоустроиться, он также может выйти на пенсию за два года до срока. Для этого необходимо выполнить несколько условий: иметь не менее 15 лет страхового стажа, накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов и официально встать на учет в службе занятости.

Эксперт подчеркнула, что досрочное назначение пенсии возможно только при одновременном соблюдении всех требований, установленных пенсионным законодательством.

