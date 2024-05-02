Для больниц Подмосковья закупят более 200 единиц оборудования для электрохирургии
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В текущем году для медучреждений Подмосковья планируется закупить свыше двухсот единиц оборудования для электрохирургии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Оборудование будет закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели направят более 330 миллионов рублей.
Технику передадут 46 медицинским учреждениям региона в разных муниципалитетах. Оборудование будет включать в себя различные лазеры и электрокоагуляторы.
«Поступление нового оборудования позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям Подмосковья», - отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.