Для детей из Химок организовали разнообразный летний отдых

В Московской области отдохнут 120 мальчишек и девчонок. Это ребята, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации, юные спортсмены, воспитанники школ дополнительного образования или дети работников местных предприятий. А 200 ребят с ограниченными возможностями здоровья отправятся на побережье Черного моря в Краснодарский край. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также Дмитрий Волошин добавил, что для тех ребят, которые остались дома работают пришкольные лагеря. Они открылись в округе в День защиты детей. Бесплатно там могут отдохнуть дети бойцов специальной военной операции, те, кто воспитывается в неполных или малоимущих семьях.

« С 1 июня мы открыли 15 пришкольных лагерей, в которых за две смены отдохнут более 1400 ребят. Для детей российских военнослужащих, из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья путевки в лагеря бесплатные. Для всех остальных действует льгота - оплатить нужно лишь 10% от стоимости, это около тысячи рублей. Оставшуюся сумму мы компенсируем из городского бюджета», - пояснил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

А еще ребят ждут в домах детского творчества «Родник» и «Созвездие». Там для них организовали 17 досуговых площадок. Те дети, которые на каникулах соскучились по новым знаниям могут выбрать для обучения одно из нескольких направлений. Это естественно-научный, туристско-краеведческий, художественный или технический блок.