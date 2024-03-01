Для долголетов из Каширы провели экскурсию в Истре

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, основанный в 1656 году, наполнен особенной энергетикой, которую сразу прочувствовали участники проекта. Образ иерусалимских святых мест воссоздан в месте с красивой природой.

Долголеты также посетили экспозицию Ленино-Снегиревского военно-исторического музея, где рассмотрели разные трофейные экспонаты, узнали много интересных фактов о времени тех сложных для страны лет, почтили память погибших.

В рамках проекта «Активное долголетие» 14 жителей городского округа Кашира посетили святейшее место, расположенное под Москвой. Участником проекта может стать каждый желающий, сообщает администрация городского округа Кашира. Подобные мероприятия проходят на постоянной основе. К участию приглашены женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60. Для записи необходимо обратиться по номеру телефона: 8(49669) 28-147.