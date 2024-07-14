Для юных жителей Химок в школе «Триумф» провели «Урок мужества»

В школе «Триумф» городского округа Химки состоялся «Урок мужества». Одним из организаторов мероприятия выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов, а спикером стал ветеран труда Подмосковья, химчанин Виктор Болотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Виктор Васильевич — учитель по профессии и в прошлом дважды избранный депутат Химок, человек с активной жизненной позицией и богатым опытом. Но самое главное — он хранитель семейной истории, живой свидетель подвига своего отца, участника Великой Отечественной войны. Именно рассказ о героическом пути отца и стал центральной темой встречи» — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Депутат добавил, что проведение «Уроков мужества» — это не просто дань традиции, это важный элемент патриотического воспитания подрастающего поколения. Личные истории, рассказанные очевидцами или их потомками, производят неизгладимое впечатление на юные сердца. Они учат мужеству, стойкости, любви к Родине — тем качествам, которые так важны во все времена.

Депутат Инна Монастырская напомнила, что в Химках создан виртуальный музей «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы!», на страницах которого каждый желающий может познакомиться с живыми воспоминаниями ветеранов. На сайте можно найти военную литературу, посмотреть экспонаты городских музеев и услышать от первого лица рассказы очевидцев Великой Отечественной войны.