Для юных жителей Красногорска 1 сентября откроется новая школа

Полным ходом идут приготовления к старту нового учебного года в школе в ЖК «Ильинские луга» на 1500 мест.

Строительную готовность нового образовательного учреждения лично проверил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков. Он осмотрел ход работ и пообщался с родителями будущих учеников.

«До начала учебного года считанные дни, их по максимуму используют строители. Рабочие трудятся в три смены. Завершение всех работ не только на нашем контроле, но и на контроле местных жителей, чьи дети и сядут за парты новой школы в сентябре», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Глава округа отметил, что ребят ждут светлые просторные кабинеты, сразу четыре спортивных зала, прекрасные зоны рекреации и большой актовый зал.

«Уверен, что этот дом знаний вырастит немало учеников, которые прославят школу», – сказал Дмитрий Волков.

Отметим, на сегодняшний день строительная готовность нового образовательного учреждения составляет 97%. На объекте трудятся свыше 320 человек. Сегодня они выполняют последний блок работ – отделку внутри здания и фасада и благоустройство территории.

Открытия школы с нетерпением ждут родители будущих учеников. Отныне ребятам больше не нужно будет ездить в учебные учреждения, которые расположены далеко от дома. Они смогут быстрее попадать в школу, экономить драгоценное время и учиться в комфортных условиях рядом с домом. Директор школы Ирина Шарунова рассказала, что сегодня уже поступило свыше 680 заявлений будущих учеников.