Для юных жителей Ленинского округа открылся Центр цифрового образования для детей

В настоящее время более 400 детей с 1 по 11 классы активно посещают занятия в этом центре, как сообщают представители пресс-службы администрации округа.

В Ленинском городском округе на базе Лопатинской школы уже 5 лет функционирует Центр цифрового образования IT-куб, один из пяти в Подмосковье, созданный в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Он предоставляет детям доступ к современным технологиям и знаниям, которые помогут им в будущем.

В этом году в IT-кубе было открыто новое направление — «Английский в технике». Учащиеся школ Ленинского округа могут посещать занятия, где они осваивают важные и востребованные навыки в области информационных технологий. Это направление помогает детям не только изучать английский язык, но и применять его в технических дисциплинах.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

Центр оснащен новейшим оборудованием, что позволяет обучаться множеству актуальных дисциплин, таких как робототехника, программирование, 3D-дизайн и системное администрирование. Также учащиеся активно готовятся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, что дает им возможность проявить свои таланты на более высоком уровне.

На данный момент IT-куб является единственным центром такого рода в муниципалитете, а в Подмосковье всего пять подобных учреждений. Кроме этого, в рамках нацпроекта «Образование» в Ленинском округе функционируют и другие центры дополнительного образования, которые помогают детям получить знания и навыки, необходимые в современном мире. В школах округа также работают около десяти «Точек роста».

Начальник управления образования Ленинского округа Наталия Киселева подчеркнула, что эти инициативы предоставляют учащимся возможность расширить свои горизонты за пределами обычного учебного процесса. Они участвуют в проектной деятельности, что способствует их всестороннему развитию.