Для каширских выпускников провели тренинг на тему психологической подготовки к экзаменам

Для выпускников каширских школ провели тренинг на тему «Как лучше подготовиться к экзаменам». Мероприятие прошло в школе №4 в рамках программы «Психологическая подковка к ГИА».

Занятие провели специалисты службы психолого-педагогического сопровождения МБУ ДПО «Учебно-методический центр». Они организовали для ребят лекции, игры и упражнения–дискуссии.

Программа «Психологическая подковка к ГИА» нацелена на отработку стратегии и тактики поведения во время подготовки к итоговому экзамену. Она помогает школьникам более эффективно подготовиться к испытаниям, повысить уверенность в себе, справиться с волнением.